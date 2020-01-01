Монтаж кондиционера

Установка современной климатической техники – это серьезный процесс, проведение которого стоит доверить высококвалифицированным специалистам. Для успешной и правильной работы кондиционера очень важно, чтобы монтажные работы были выполнены качественно с помощью профессионального оборудования. Обратитесь в «Мо-Конд» и вам не придется волноваться о некачественном исполнении. Наши сотрудники организованно подходят к вопросу установки, а еще они помогут в последующем и с профилактическим обслуживанием прибора. Добросовестное отношение к работе – это важная черта наших работников. Мы стремимся быть первыми в своем деле!

Какие виды монтажа мы предлагаем

Базовый пакет. Это предполагает, что установка не требует использования спецснаряжения, альпинистской вышки. Расстояние между двумя блоками должно составлять 5-6 метров, наружный короб крепится в легкодоступном месте на кронштейны. Магистрали внутри прячутся в пластиковые короба, т.е. без штробления стен. Стандартные монтажные работы проходят в несколько этапов:

Разметка нашими специалистами мест установки обоих блоков.

Сверление технических отверстий.

Прокладка соединительных коммуникаций.

Монтаж и подключение внешнего и внутреннего блоков.

Вакуумная обработка всей системы.

Запуск и тест-драйв в различных режимах.

Среднее время базового монтажа кондиционера составляет несколько часов, а расценки порадуют каждого клиента. Мы нацелены на широкую ценовую аудиторию!

Монтаж повышенной сложности. Проведение такого рода работ необходимо в том случае, если стандартная установка технически невозможна. Конечная цена такого монтажа складывается из использования специального снаряжения, вышки, услуг промышленных альпинистов, а также проведения дополнительного объема работ, если расстояние между двумя блоками превышает стандартные метры.

Почему нам стоит доверять?

Монтаж-кондиционер.рф – это:

Хорошо обученный вежливый персонал.

Качественные профессиональные инструменты для монтажа.

Понятные и надежные гарантийные обязательства.

Комплекс дополнительных услуг.

Компания «Мо-Конд» предлагает оперативный и качественный монтаж кондиционера любого типа. Задать дополнительные вопросы можно как по телефону +7(900)245-888-1, так и в онлайн-режиме. Оставляйте заявку на сайте монтаж-кондиционер.рф и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время. Мы поможем подобрать вам оптимальное решение для вашего жилища либо офиса. Компания работает так, чтобы каждый остался доволен нашим сервисом!