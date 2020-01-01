Монтаж кондиционера

Монтаж кондиционеров Краснодар | Срочный монтаж «Мо-Конд»
Корзина
Пуста
Новинки
Отзывы: 0
Монтаж мульти кондиционера на 2 блока

Заказать услугу «Монтаж мульти кондиционера на 2 блока» c выездом монтажной бригады по краснодару. В компании «Мо-Конд» собраны настоящие профессионалы в области установки климатической техники.

9 000р.
7000 В наличии
7 000р.
Отзывы: 0
Монтаж мобильного кондиционера 09 - до 25 кв.м

Заказать услугу «Монтаж мобильного кондиционера 09 - до 25 кв.м» c выездом монтажной бригады по краснодару. В компании «Мо-Конд» собраны настоящие профессионалы в области установки климатической техники.

4 600р.
2900 В наличии
2 900р.
Отзывы: 0
Монтаж канального кондиционера 36 - до 100 кв.м

Заказать услугу «Монтаж канального кондиционера 36 - до 100 кв.м» c выездом монтажной бригады по краснодару. В компании «Мо-Конд» собраны настоящие профессионалы в области установки климатической техники.

13 000р.
11000 В наличии
11 000р.
Отзывы: 0
Монтаж напольно-потолочных кондиционеров 36 - до 100 кв.м

Заказать услугу «Монтаж напольно-потолочных кондиционеров 36 - до 100 кв.м» c выездом монтажной бригады по краснодару. В компании «Мо-Конд» собраны настоящие профессионалы в области установки климатической техники.

12 100р.
9900 В наличии
9 900р.
Отзывы: 0
Монтаж колонного кондиционера 36 - до 100 кв.м

Заказать услугу «Монтаж колонного кондиционера 36 - до 100 кв.м» c выездом монтажной бригады по краснодару. В компании «Мо-Конд» собраны настоящие профессионалы в области установки климатической техники.

12 300р.
9800 В наличии
9 800р.
Отзывы: 0
Монтаж настенного кондиционера 24 до 80 кв. м

Заказать услугу «Монтаж настенного кондиционера 24 до 80 кв. м» c выездом монтажной бригады по краснодару. В компании «Мо-Конд» собраны настоящие профессионалы в области установки климатической техники.

7 100р.
4900 В наличии
4 900р.
Отзывы: 0
Монтаж кассентного кондиционера 60 - до 180 кв.м

Заказать услугу «Монтаж кассентного кондиционера 60 - до 180 кв.м» c выездом монтажной бригады по краснодару. В компании «Мо-Конд» собраны настоящие профессионалы в области установки климатической техники.

14 500р.
11000 В наличии
11 000р.

Монтаж кондиционера

Установка современной климатической техники – это серьезный процесс, проведение которого стоит доверить высококвалифицированным специалистам. Для успешной и правильной работы кондиционера очень важно, чтобы монтажные работы были выполнены качественно с помощью профессионального оборудования. Обратитесь в «Мо-Конд» и вам не придется волноваться о некачественном исполнении. Наши сотрудники организованно подходят к вопросу установки, а еще они помогут в последующем и с профилактическим обслуживанием прибора. Добросовестное отношение к работе – это важная черта наших работников. Мы стремимся быть первыми в своем деле!

Какие виды монтажа мы предлагаем

Базовый пакет. Это предполагает, что установка не требует использования спецснаряжения, альпинистской вышки. Расстояние между двумя блоками должно составлять 5-6 метров, наружный короб крепится в легкодоступном месте на кронштейны. Магистрали внутри прячутся в пластиковые короба, т.е. без штробления стен. Стандартные монтажные работы проходят в несколько этапов:

  • Разметка нашими специалистами мест установки обоих блоков.
  • Сверление технических отверстий.
  • Прокладка соединительных коммуникаций.
  • Монтаж и подключение внешнего и внутреннего блоков.
  • Вакуумная обработка всей системы.
  • Запуск и тест-драйв в различных режимах.

Среднее время базового монтажа кондиционера составляет несколько часов, а расценки порадуют каждого клиента. Мы нацелены на широкую ценовую аудиторию!

Монтаж повышенной сложности. Проведение такого рода работ необходимо в том случае, если стандартная установка технически невозможна. Конечная цена такого монтажа складывается из использования специального снаряжения, вышки, услуг промышленных альпинистов, а также проведения дополнительного объема работ, если расстояние между двумя блоками превышает стандартные метры.

Почему нам стоит доверять?

Монтаж-кондиционер.рф – это:

  • Хорошо обученный вежливый персонал.
  • Качественные профессиональные инструменты для монтажа.
  • Понятные и надежные гарантийные обязательства.
  • Комплекс дополнительных услуг.

Компания «Мо-Конд» предлагает оперативный и качественный монтаж кондиционера любого типа. Задать дополнительные вопросы можно как по телефону +7(900)245-888-1, так и в онлайн-режиме. Оставляйте заявку на сайте монтаж-кондиционер.рф и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время. Мы поможем подобрать вам оптимальное решение для вашего жилища либо офиса. Компания работает так, чтобы каждый остался доволен нашим сервисом!

Отзывы
Смотреть все
Софа Миленко
Софа Миленко

Крутые ребята, свой дом, стены и кондюк доверяю только им. Большое спасибо, что по приемлемым ценам делаете свои монтажи, а ещё большее спасибо за их качество. Мне действительно всё очень нравится, поэтому собираюсь заказать установку маме в дом, так что можете меня уже записывать.

Данила Лысенков
Данила Лысенков

Мо-Конд, огромное вам спасибо! В отдельности спасибо вашим работникам за вежливость, терпение и монтаж кондиционера. После того как нашу сплит систему  я повесил сам, она жутко тарахтела, мешала спать, да и вообще весела криво, что нас очень сильно всех раздражало. Но монтажники всё исправили, так что спасибо большое!

Юлия Чаусова
Юлия Чаусова

Компания Мо-Конд провела нам сегодня монтаж кондиционера. Просто гигантское спасибо работникам. Ребят, в жаркое пекло вы действительно выручили нас как никто другой.  Теперь, после их появления в нашем доме, в воздухе только свежесть и прохлада и никакой пыли, плесени и тарахтения. Спасибо.

Анна Маликова
Анна Маликова

Огромное спасибо компании Мо-Конд за монтаж кондиционера. Но в отдельности хочу поблагодарить сам персонал. Там работают действительно образованные люди, знающие и понимающие свое работу от и до, поэтому могут ответить на любой ваш вопрос, а также очень вежливые и легко идут на контакт. Спасибо!

Василий Ульянов
Василий Ульянов

Сегодня ребята из компании Мо-Конд провели нам монтаж кондиционера у меня дома. После работы я остался очень довольным. Сплит система после их работы действительно как новенькая. Перед приездом прозвонили, приехали, починили всё за час и уехали, не заняв много времени. В общем всем компанию рекомендую!

Новости
Смотреть все
Монтаж кондиционера в частном доме
Монтаж кондиционера в частном доме

Приятный микроклимат необходим не только работникам офиса или жителям многоэтажных домов. В частном доме или коттедже дополнительный уют уж точно не помешает. Копания «Мо-Конд» в Краснодаре осуществляет грамотный и профессиональный монтаж кондиционеров в любых помещениях, в том числе в жилых загородных либо частных городских домах.

Монтаж внешнего блока кондиционера
Монтаж внешнего блока кондиционера

Обращение с климатической техникой не терпит пренебрежения правилами, халатности. Особенно это касается монтажа и кондиционера в целом и его составных частей. В противном случае вся система может быстро выйти из строя.

Монтаж потолочного кондиционера
Монтаж потолочного кондиционера

Потолочные кондиционеры имеют особенности не только в своей конструкции, но и установке. Их, к примеру, нельзя монтировать на подвесной потолок. Здесь требуется твердое, стационарное покрытие. Больше приходится отводить времени и на штробление. 

Монтаж кондиционеров с альпинистами
Монтаж кондиционеров с альпинистами

Это необходимо, когда кондиционер устанавливается на верхних этажах высотных домов. Процесс сложный. И, по возможности, от этого способа стремятся отказаться. Внешний блок имеется возможность установить через окно в непосредственной от него близости (около полуметра). 

Нестандартный монтаж
Нестандартный монтаж

Определённую сложность нестандартная установка вызывает при произведении расчетов, так как приходится обращать внимание на многие дополнительные моменты. Либо трудности связаны с самим процессом установки, когда требуется смонтировать еще и помпу для дренажной системы кондиционера.

Монтаж кондиционеров
Монтаж кондиционеров

Наша компания предоставляет жителям города Краснодара и его округи услуги по профессиональному монтажу кондиционеров. Мы также сможем отремонтировать вашу климатическую технику, независимо от ее марки, типа и года выпуска. Заправка системы фреоном – это также наша специализация.

Статьи
Смотреть все
Где стоит поставить кондиционер?

Первая задача – определение того, в каких именно комнатах необходима установка. Кондиционирование бывает необходимо в спальнях и детских комнатах (в последнем случае имеются вполне реальные показания и противопоказания по месту расположения и мощности системы).

Типичные ошибки монтажа

Если требуется промывка, ее производят специальной жидкостью. Все составляющие элементы (входные и выходные трубки, теплообменник) извлекаются и с ними работают по отдельности. После промывки всю оставшуюся жидкость удаляют азотной продувкой и вакуумированием.

Особенности монтажа

Стоимость работ подъёмная и объяснимая. Все зависит от конкретных условий, в которых придется работать, объема требующихся материалов и т.д. Звоните, наши клиенты всегда остаются довольны!

Плюсы и минусы привлечения альпинистов при монтаже

В связи с повысившимся спросом, возникает множество предложений. Когда будете нанимать альпиниста, поинтересуйтесь не только его спортивным разрядом. Кроме специальных умений он должен обладать навыками и знаниями монтера.

Особый климатический режим

Примером могут служить здания и строения стеклянные. Или же здания исторические, имеющие историко-культурную ценность. Здесь по стандартной схеме внешний блок сплит-системы на стене не разместишь.

Разновидности монтажа

Чтобы не иметь проблем с эксплуатацией кондиционера, стоит доверить его монтаж профессионалам. Жители Краснодара и Краснодарского края могут это сделать, обратившись в нашу компанию. Все интересующие вопросы можно задать, позвонив нашему консультанту по номеру +7(900)245-888-1

Заказ услуги по монтажу
Срочный монтаж — 4 часа
по г.Краснодар